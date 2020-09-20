Тома Харди назвали новым Джеймсом Бондом

Информацию пока что не объявили официально. Это могут сделать в ноябре 2020 года.

Британского актера Тома Харди совсем скоро могут представить в качестве нового Джеймса Бонда. Ожидается, что новость официально объявят в ноябре 2020 года. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что на роль претендовали десятки актеров, среди которых были Генри Кавилл и Том Хиддлстон. Тем не менее, новым Джеймсом Бондом станет именно Харди. До него роль исполняли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крэйг.

Напоминаем, что 25-й фильм о Джеймсе Бонде должен выйти этой осенью, но премьера под угрозой из-за пандемии коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда. Всего свой выбор в пользу того или иного любимца публики сделали 14 тысяч фанатов детища Яна Флеминга.