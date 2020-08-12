Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда

В Великобритании среди фанатов знаменитой «Бондианы» провели опрос, в ходе которого выяснилось, какой актер лучше всего сыграл шпиона английской разведки Джеймса Бонда.

Опрос провел журнал Radio Times. Известно, что все актеры, сыгравшие агента 007, столкнулись между собой в нескольких раундах. Всего свой выбор в пользу того или иного любимца публики сделали 14 тысяч фанатов детища Яна Флеминга.

Таким образом, в первом раунде Шон Коннери обошел Дэниела Крэйга. Первый актер бондианы набрал 56%, а последний 43%. Также, в последнем раунде вновь победил Шон Коннери, набрав 44% голосов. Это позволило понять, что знаменитый шотландец все-таки лучше всех справился с ролью обаятельного шпиона с лицензией на убийство.

На втором месте оказался Тимоти Далтон, а тройку лидеров замкнул Пирс Броснан. Напомним, что Бонда также играли Роджер Мур и Джордж Лезенби.

Коннери впервые сыграл Джеймса Бонда в 1962 году в фильме «Доктор Ноу». Картину ждал невиданный успех, несмотря на скромный бюджет в миллион долларов. После этого он снялся в дальнейших продолжениях бондианы: «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды» и «Бриллианты навсегда». Позднее Коннери также возвращался к роли Бонда в неофициальном продолжении истории о похождениях агента. Речь идет о картине «Никогда не говори «никогда», которая по сути являлась ремейком фильма «Шаровая молния».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юбилейный фильм о Джеймсе Бонде станет кульминацией шпионских похождений агента 007.