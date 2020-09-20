Петербург попал в топ-5 городов России для семейного отдыха

Петербург попал в топ-5 городов России для семейного отдыха
Россияне любят ездить в Петербург. Фото: Baltphoto

Город выбирают для летнего путешествия.

Россияне довольно часто предпочитают съездить в Санкт-Петербург летом. Об этом свидетельствуют данные результатов опроса, которые проанализировал онлайн-сервис для организации путешествия. В нем приняли участие более полутора тысячи человек. Северная столица попала в топ-5 городов для семейного отдыха. Отмечается, что в списке также есть Москва, Сочи, Крым, Ростов-на-Дону.

Россияне отметили, что считают поездки с детьми веселыми. Многие подтвердили, что при этом лучше путешествовать без детей. 65% опрошенных предпочитают ездить куда-либо во время учебного года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что топ-5 мест в Санкт-Петербурге, которые лучше посетить с гидом. Для того, чтобы дворцы, музеи и галереи не слились в единый образ, лучше посетить этот город на несколько дней и знакомиться с шедеврами архитектуры постепенно.

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