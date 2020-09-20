В Китае нашли коронавирус на российских морепродуктах

Тихоокеанские креветки. Фото: Фото: Рixabay
Никто не успел заразиться коронавирусом. Фото: Фото: Рixabay

Инфекцию обнаружили на упаковке замороженных морепродуктов.

Власти Китая 20 сентября заявили об обнаружении коронавируса на упаковке морепродуктов из России. Об этом пишет РИА Новости. Всех, кто контактировал с зараженными предметами, поместили на карантин. Пока что ни у одного человека не диагностировали коронавирус, тесты приходят отрицательными. Граждан при наличии симптомов просят обращаться к врачам.

Пока что российская сторона никак не комментировала случившееся. Напоминаем, что в Китае зарегистрировали более 85 тысяч случаев заражения, летальных исходов – 4,6 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 12 человек. Таким образом, с начала пандемии коронавируса инфекция унесла жизни 5069 пациентов.

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