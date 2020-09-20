В Китае нашли коронавирус на российских морепродуктах

Инфекцию обнаружили на упаковке замороженных морепродуктов.

Власти Китая 20 сентября заявили об обнаружении коронавируса на упаковке морепродуктов из России. Об этом пишет РИА Новости. Всех, кто контактировал с зараженными предметами, поместили на карантин. Пока что ни у одного человека не диагностировали коронавирус, тесты приходят отрицательными. Граждан при наличии симптомов просят обращаться к врачам.

Пока что российская сторона никак не комментировала случившееся. Напоминаем, что в Китае зарегистрировали более 85 тысяч случаев заражения, летальных исходов – 4,6 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончались 12 человек. Таким образом, с начала пандемии коронавируса инфекция унесла жизни 5069 пациентов.