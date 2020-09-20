В Москве из-за коронавируса скончались 12 человек

Таким образом, в столице скончались уже более пяти тысяч человек.

В Москве скончались 12 пациентов, у которых были положительные тесты на коронавирус, а также стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщает оперативный штаб. Накануне говорилось о 13 скончавшихся. Таким образом, с начала пандемии коронавируса инфекция унесла жизни 5069 жителей Москвы.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались более 19,4 тысяч человек, большинство смогли вылечиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса. Он считает, что в следующем году нужно снизить количество зараженных.