Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Он считает, что в следующем году нужно снизить количество зараженных.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, когда, по его мнению, закончится пандемия коронавируса. Он убежден, что она завершится только в 2022 году. Своим мнением он поделился в интервью Fox News.

«Но на протяжении 2021 года мы должны суметь снизить цифры (заболеваемости), если подойдем к проблеме в мировом масштабе»,

— добавил Гейтс.

США сможет вернуться к нормальной жизни только летом 2021 года, отметил он. Для этого жители всего мира должны постараться – соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию.

Напоминаем, что на данный момент в мире зарегистрировано более 30 миллионов случаев заражения, 954 тысячи человек скончались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в понедельник в России стартует продажа лекарств от коронавируса.