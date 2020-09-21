Басков боится звонить Королевой после измены Тарзана

Певец отметил, что пока не общался с коллегой по цеху.

Певец Николай Басков принял участие в съемках программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. В ее рамках он прокомментировал инцидент с изменой Тархана. Артист отметил, что до сих пор не позвонил Наташе Королевой, хотя хотел бы поддержать ее в непростой момент. Басков считает, что в участившихся конфликтах среди звезд шоу-бизнеса виноват коронавирус.

«Я в шоке. Пока не звонил. Боюсь звонить Наташе. Кошмар, ужас. Что творится в шоу-бизнесе. Это все пандемия»,

— поделился Басков.

Напоминаем, что Тарзан сам признался в измене. Он уверяет, что все произошло случайно – якобы в состоянии опьянения. При этом его любовница говорит, что беременна от бодибилдера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан обвинил «Первый канал» во вмешательстве в свою личную жизнь.