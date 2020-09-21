Петербург накроет теплый атмосферный фронт

Сегодня в Петербурге немного потеплеет, но будет по-прежнему ветрено и дождливо. Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.

По словам синоптика, в понедельник, 21 сентября, метеорологические условия в городе на Неве будет определять теплый атмосферный фронт.

«Смещаясь с запада на восток, его облачная гряда временами будет закрывать небо плотной пеленой, местами вызывая небольшие дожди», — указал Леус на своей странице в Facebook

Специалист также отметил, что среднесуточная температура воздуха превысит норму. Так, столбик термометра поднимется до +15…+17 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление будет падать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром Петербург стоит в 5-балльных пробках. Самая огромная пробка собралась на внутреннем кольце КАД перед Обухово. Она растянулась почти на восемь километров.