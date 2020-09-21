Утром Петербург стоит в 5-балльных пробках

Рабочая неделя в Петербурге начинается с пробок. Утром в понедельник, 21 сентября, дорожную ситуацию на городских дорогах оценили на 5 балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», оценивающего дорожную ситуацию, центр города сегодня практически свободен, общую картину портят пробки в спальных районах и на окраинах.

Самая огромная пробка собралась на внутреннем кольце КАД перед Обухово. Она растянулась почти на восемь километров. Судя по карте, там проходят дорожные работы и произошло два ДТП.

Также большой затор собрался на всей Октябрьской набережной и пересекающейся с ней Народной улицей. На Софийской улице. Опять стоят выезды из Кудрово.

ДТП на Шоссейной улице практически остановило движение по Шоссейной улице В Янино-1. Пробка переходит на развязку с КАД и на проспект Косыгина. Много улиц выделены красным и около Кушелевки.

По традиции также стоят выезды из Девяткино, Светлановская площадь и улицы в районе метро «Черная речка».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вводят новые ограничения транспорта. Изменения вступают в силу с 21 сентября.