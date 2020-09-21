Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев Covid-19 за сутки

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев Covid-19 за сутки
Коронавирус, тем не менее, по-прежнему представляет серьезную угрозу как для здоровья россиян, так и для экономики страны. Фото: pixabay.com

В России заболеваемость коронавирусом с наступлением осени стала расти. За сутки в стране зафиксировано снова свыше 6 тыс. новых случаев инфицирования.

Так, на утро понедельника, 21 сентября, на территории страны было выявлено 6 196 новых случая Covid-19 в 84 регионах, в том числе бессимптомных 1 589 (25,6%).

Как сообщил РИА Новости, наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0%), Смоленской области (0,2%), а также в Москве и Московской области (0,3%)

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производитель лекарства от коронавируса прогнозирует вторую волну пандемии в ноябре. Он отметил, что реальное количество инфицированных россиян может быть в два-три раза больше.

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