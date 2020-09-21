Петербург получит 4 млрд рублей на строительство радиологического центра

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал указ о предоставлении Петербурге субсидий на строительство радиологического центра при НМИЦ имени В. А. Алмазова. На эти цели будет выделено около 4 миллиардов рублей.

В будущем радиологическом центре установят современное оборудование, необходимое для производства радиофармацевтических препаратов. Также центр получит гибридные сканеры для диагностики онкологических заболеваний.

Кроме того, сотрудники центра будут обучать специалистов в сферах радиологии, онкологии, радиохимии и медицинской физики.

По информации правительства, радиологический цент будет готов к 2024 году, тогда же медучреждение начнет принимать первых пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КИО просит выделить еще более 1 млрд рублей из бюджета Петербурга.