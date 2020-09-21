Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
"Промомед" ведет работу над понижением стоимости препарата. Фото: pixabay.com

Генеральный директор компании «Промомед», разработавшей препарат от коронавируса, Павел Белый объяснил, почему упаковка таблеток обойдется в 12 320 рублей.

По словам фармацевта, «Арепливир» разрабатывался в стесненных временных рамках, для чего потребовалось мобилизовать все имеющиеся человеческие и финансовые ресурсы. Благодаря масштабным вложениям разработать препарат удалось в рекордные три месяца, однако это повлияло на его текущую стоимость.

Тем не менее, подчеркнул Белый в эфире телеканала «Россия-24», разработчики продолжают работать над понижением цены жизненно важного в текущих условиях препарата. Напомним, что с 17 сентября «Арепливир» и «Коронавир» разрешено использовать при домашнем лечении COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производитель препарата от коронавируса ожидает второй волны пандемии в ноябре.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
арепливир коронавирус лекарство от коронавируса пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росгвардейцы за сутки задержали в разных районах Петербурга двоих ...
В двух районах Петербурга с 22 сентября ограничат движение
На перекрестке Просвещения и Фомина столкнулись «Фольксваген» и ...
Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Двоих жителей Петербурга осудили на 2,5 года колонии за кражи велосипедов
В метро Петербурга напоминают о необходимости носить защитные маски и перчатки
В Петербурге привились от гриппа почти 645 тысяч человек
Жители Петербурга жалуются не незаконный «захват» Чебоксарского ...