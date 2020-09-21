У пациентов, переболевших COVID-19, выявили необычное последствие

У пациентов, переболевших COVID-19, выявили необычное последствие
Чаще других пациентов подвержены синдрому постоянной усталости женщины. Фото: pixabay.com

Одним из долгосрочных последствий коронавирусной инфекции, как недавно установили ирландские ученые, является синдром постоянной усталости.

Согласно исследованиям доктора Лиама Таунсенда из больницы Святого Джеймса и Института трансляционной медицины Тринити-колледжа (Дублин, Ирландия), больше половины обследованных пациентов, перенесших COVID-19, страдают от этого недуга, передает Fox News.

При этом наличие или отсутствие синдрома постоянной усталости никак не коррелируется с формой заболевания. Упадок сил могут испытывать как те, кто перенес болезнь в легкой форме, так и пациенты, пережившие тяжелое течение инфекции. Причем более подвержены этому последствию, как выяснилось, женщины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 60% жителей Санкт-Петербурга не верят в возможность повторного карантина по коронавирусу.

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