У пациентов, переболевших COVID-19, выявили необычное последствие

Одним из долгосрочных последствий коронавирусной инфекции, как недавно установили ирландские ученые, является синдром постоянной усталости.

Согласно исследованиям доктора Лиама Таунсенда из больницы Святого Джеймса и Института трансляционной медицины Тринити-колледжа (Дублин, Ирландия), больше половины обследованных пациентов, перенесших COVID-19, страдают от этого недуга, передает Fox News.

При этом наличие или отсутствие синдрома постоянной усталости никак не коррелируется с формой заболевания. Упадок сил могут испытывать как те, кто перенес болезнь в легкой форме, так и пациенты, пережившие тяжелое течение инфекции. Причем более подвержены этому последствию, как выяснилось, женщины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 60% жителей Санкт-Петербурга не верят в возможность повторного карантина по коронавирусу.