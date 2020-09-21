Трамп не захотел комментировать ситуацию с Навальным

Президент США не стал отвечать на вопрос представителя СМИ о ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

В понедельник, 21 сентября, в пресс-служба Белого дома США объяснили, почему лидер страны не дает обратную связь по ситуации с Навальным. Все дело в том, что Трамп хочет выразить свою позицию по данному вопросу опираясь на неоспоримые доказательства, поэтому комментарии будут даны позднее.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео ранее заявлял, что в стране обязательно отреагируют на случившееся с Навальным после уточнения всех деталей инцидента. Прежде всего, Америке интересен окончательный вердикт Организации по запрещению химического оружие, в которой проводятся исследования на предмет возможного отравления российского политика. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа во время полета в Москву. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, откуда общественного деятеля доставили в больницу. Российские медики стабилизировали состояние пациента, однако следов отравления в его организме не нашли. Основным диагнозом врачи указали «нарушение обмена веществ». Позднее Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите», где немецкие специалисты заявили об отравлении пациента нервно-паралитическим ядом «Новичок».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Навальный сообщил о выходе из состояния «технически живого человека».