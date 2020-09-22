Квартиры в новостройках подорожают на 15%

Квартиры в новостройках подорожают на 15%
Эксперты прогнозируют рост цен на новостройки. Фото: pixabay.com

Эксперты ждут подорожания жилья в новостройках. С начала года цены уже выросли на 8%. По итогам 2020-го рост может составить и все 15%.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка, рост цен связан с высоким спросом на жилье из-за льготной ипотеки. Спрос растет и за счет инвесторов.

Специалисты отмечают: рост цен на рынке наблюдается больше двух лет после того, как ввели новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета. Так, только в прошлом году в Москве жилье на первичном рынке подорожало на 15%.

В этом году такой же рост ждут из-за программ льготной ипотеки и выхода на рынок инвесторов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге за год число строительных организаций снизилось со ста до 77. Эксперты считают, что девелоперы продолжат покидать рынок в городе.

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