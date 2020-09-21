За год рынок Петербурга покинул каждый четвертый застройщик

Исчезновение застройщиков приходит к снижению объемов возводимого жилья и, следовательно, к росту цен на недвижимость. Фото: pixabay.com

Исчезновение застройщиков приходит к снижению объемов возводимого жилья и, следовательно, к росту цен на недвижимость. Фото: pixabay.com

За год количество строительных организаций в Северной столице снизилось со ста до 77. Эксперты считают, что девелоперы продолжат покидать рынок Петербурга.

Практически каждый четвертый застройщик в текущем году, согласно сведениям Единого реестра застройщиков, прекратил свою деятельность на петербургском рынке. Соответственно, снижается и объем строительства новых жилых домов, поскольку девелоперы исчезают из-за невозможности привлечь банковские инвестиции, пишет АБН.

Сложившаяся ситуация сопровождается необычайно высоким ростом цен на недвижимость: за год стоимость квадратного метра увеличилась на рекордные 12,5%. Лидируют на рынке строительства жилья, по-прежнему, ЛСР, холдинг Setl Group и группа ЦДС, которые владеют практически половиной площади всех новостроек Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с компании «Главстрой-СПб» взыскали 8,5 млн рублей в пользу обманутых дольщиков.