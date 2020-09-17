С «Главстрой-СПб» взыскали 8,5 миллионов в пользу дольщиков

С «Главстрой-СПб» взыскали 8,5 миллионов в пользу дольщиков
Приставы взыскали 8.5 млн. Фото: УФССР РФ по СПб и ЛО

В Петербурге приставы взыскали 8,5 миллионов рублей в пользу 51 дольщика. Деньги ждут еще 55 человек.

Об этом сообщает УФСПП России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что с начала года с компании «Главстрой-СПб» было взыскано 8,5 миллионов неустойки. Приставы разыскивали банковские счета застройщика и списывали с них деньги.

Теперь еще 55 клиентов ждут более девяти миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что решение проблем обманутых дольщиков в Ленинградской области должно ускориться. Отмечалось, что российское правительство, благодаря предложениям 47 региона, создало новый подход для расчета стоимости квадратного метра жилья в долгостроях, а также стоимости завершения самого строительства. Так, цену квадратного метра будут брать из Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

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