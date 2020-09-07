Решение проблем обманутых дольщиков Ленобласти ускорится

Решение проблем обманутых дольщиков Ленобласти ускорится
Ленобласть предложила разделить долгострои на три категории по степени готовности. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Предложения Ленинградской области поспособствовали тому, что Фонд защиты прав дольщиков начнет решать проблемы с недостроенным жильем в ускоренном порядке.

Как сообщает online47.ru, весной строительный блок областного правительства предложил способы усовершенствования алгоритмов оценки целесообразности достройки проблемных объектов для скорейшего их вынесения на заседании набсовета фонда.

Буквально на днях российское правительство, благодаря предложениям 47 региона, создало новый подход для расчета стоимости квадратного метра жилья в долгостроях, а также стоимости завершения самого строительства.

Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев сообщил, что цену квадратного метра будут брать из Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), а стоимость завершения строительства будут рассчитывать в ускоренном порядке, без привлечения дополнительных оценочных организаций, чего ранее требовал закон.

Ленобласть предложила разделить долгострои на три категории по степени готовности. Так, дольщикам проблемных объектов, достроенных на 20%, предлагается выплачивать компенсацию, в то время как объекты с готовностью выше 60% однозначно будут достраиваться. По объектам с готовностью 20-60% будет выноситься индивидуальное решение после экспертной экспресс-оценки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дольщикам долгостроя в Шлиссельбурге выплатят компенсацию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
долгострои ленобласть проблемное жилье фонд защиты прав дольщиков


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге рецидивисту предъявили обвинение за покушение на убийство и ...
Навальный вышел из комы, его состояние улучшилось
В Петербурге скорректируют закон о «балконной амнистии»
Нелегальным перевозчикам в Петербурге выписали штрафов на 3,3 млн рублей
Стало известно, зачем лоси выходят на оживленные улицы Петербурга
Ленобласть запускает прививочную кампанию от гриппа
Жители Ленобласти отдохнули на концерте Estel без масок
Смольный возьмет кредит на 15 миллиардов из-за дефицита бюджета