Решение проблем обманутых дольщиков Ленобласти ускорится

Ленобласть предложила разделить долгострои на три категории по степени готовности. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Ленобласть предложила разделить долгострои на три категории по степени готовности. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Предложения Ленинградской области поспособствовали тому, что Фонд защиты прав дольщиков начнет решать проблемы с недостроенным жильем в ускоренном порядке.

Как сообщает online47.ru, весной строительный блок областного правительства предложил способы усовершенствования алгоритмов оценки целесообразности достройки проблемных объектов для скорейшего их вынесения на заседании набсовета фонда.

Буквально на днях российское правительство, благодаря предложениям 47 региона, создало новый подход для расчета стоимости квадратного метра жилья в долгостроях, а также стоимости завершения самого строительства.

Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев сообщил, что цену квадратного метра будут брать из Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), а стоимость завершения строительства будут рассчитывать в ускоренном порядке, без привлечения дополнительных оценочных организаций, чего ранее требовал закон.

Ленобласть предложила разделить долгострои на три категории по степени готовности. Так, дольщикам проблемных объектов, достроенных на 20%, предлагается выплачивать компенсацию, в то время как объекты с готовностью выше 60% однозначно будут достраиваться. По объектам с готовностью 20-60% будет выноситься индивидуальное решение после экспертной экспресс-оценки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дольщикам долгостроя в Шлиссельбурге выплатят компенсацию.