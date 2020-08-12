Дольщикам долгостроя в Шлиссельбурге выплатят компенсацию

Дольщикам долгостроя в Шлиссельбурге выплатят компенсацию
Дольщикам в Шлиссельбурге выплатят компенсацию. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области более 60 дольщиков восстановили в правах. Решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков.

Об этом в среду, 12 августа, сообщает Online47. Совет во время совещания принял решение о восстановлении прав 63 дольщиков долгостроя «Моя крепость» в Шлиссельбурге.

Всего в правах восстановили более 1200 дольщиков в пяти субъектах России, в том числе и в Ленинградской области. В ЖК «Моя крепость» дома начали строить еще около шести лет назад. В феврале этого года застройщика ООО «Шлиссельбург» признали банкротом.

Дольщики, купившие недвижимость в доме на 548 квартир, получат компенсацию по их рыночной стоимости.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что счетная палата предупреждала о возможном росте числа обманутых дольщиков. Причины видят в снижении покупательской способности у россиян, а также в банкротстве средних и малых предприятий.

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