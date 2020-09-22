Без дождей, но прохладно: Петербург 22 сентября оказался под гребнем антициклона

В Петербурге будет пасмурно. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Петербурге будет пасмурно. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Петербурге на погоду начинает влиять гребень антициклона. Вероятность дождей понизится, хотя в Северной столице будет по-прежнему прохладно.

Такой прогноз дал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. По его словам, во вторник, 222 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге будет формировать гребень антициклона.

«Усиливаясь с юго-запада, он поспособствует появлению в облака все большего числа прояснений», — уточнил специалист. При этом он уточнил, что вероятность дождей в городе понизится.

Впрочем, остывающий Финский залив и порывистые ветры не дадут воздуху нормально прогреться. Так, в Северной столице днем ожидают до 17 градусов, в Ленинградской области – до +18. Порывы ветра могут разогнаться до 17 м/с.

Отметим, что о сильном ветре горожан уже предупреждало региональное управление МЧС России.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ветер уронил забор на машины на улице Бадаева.