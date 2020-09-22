Петербург стал одним из городов с самыми бюджетными перелетами

Из Санкт-Петербурга в Москву можно отправиться за 1,2 тысячи рублей. Фото: Pixabay

Из Санкт-Петербурга в Москву можно отправиться за 1,2 тысячи рублей. Фото: Pixabay

Аналитики выяснили, куда могут недорого улететь граждане РФ в предстоящем месяце. Самые бюджетные варианты перелета оказались доступны из Петербурга, Москвы, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга.

Исследование провели специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Они выяснили, что пассажиры могут улететь из Москвы в Калугу или Воронеж за тысячу рублей в одну сторону. Из Северной столицы за пару тысяч рублей можно улететь в Ярославль, Уфу, Казань, Ставрополь, Нальчик, Элисту, Чебоксары, Махачкалу. Как сообщил RT, из Сочи пассажиры могут отправиться в Москву за 1600 рублей. Также очень выгодно лететь из Краснодара в Астрахань и Минеральные Воды, ведь на билет уйдет около 900 рублей.

Из Екатеринбурга дешевле всего улететь в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград. За билет путешественникам придется отдать 1300 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.