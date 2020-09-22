В Петербурге производителей поймали на продаже спреда под видом масла

В Петербурге эксперты «Общественного контроля» проверили сливочное масло, которое продается в Северной столице. Оказалось, что перед покупателями честны не все производители.

Выяснилось, что под видом сливочного масла некоторые продают спред и маргарин. В отдельных образцах нашли трансизомеры, которые могут быть даже опасными для здоровья. Так, например, в маргарине «Дмитровский» таких веществ было больше, чем указано на упаковке.

Обнаружен был и фальсификат. Под упаковкой «Масленицы» от Курского молочного завода, как утверждалось, должно было быть сливочное масло 82,5%. Продукт же оказался растительно-жировым спредом.

В спреде «Крестьянское» массовая доля жира составила всего 37,98% вместо заявленных на этикетке 60%.

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