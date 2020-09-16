В Роскачестве рассказали, полезно ли завтракать овсянкой

Завтрак является важнейшим приемом пищи за день, но стоит ли отдавать предпочтение именно овсянке, объяснили эксперты Роскачества.

Самой полезной является овсяная крупа. В ней содержится больше всего полезных элементов. Варка крупы при этом занимает 45-60 минут. Стоит отметить, что такой вариант завтрака может быть полезен лишь для людей, не имеющих проблем с ЖКТ, так как крупа имеет особенность долго перевариваться. Зато такой завтрак позволяет чувству насыщения оставаться дольше.

Что касается овсяных хлопьев — такая каша будет вариться в течение 15 минут. Переваривается в организме она куда быстрее, поэтому после такого завтра есть захочется раньше. Однако очищенные хлопья не так полезны, как крупа, из-за удаления отрубей и зародышей. Такой вариант завтрака подойдет для людей, желающих набрать вес. Каши из пакетика в свою очередь не полезны из-за содержания сахара. Поэтому важно читать составы и уточнять количество подсластителя. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Эксперты подчеркивают, что крупа подойдет для людей с диабетом, а хлопья для людей с проблемами с ЖКТ. Причем важно все-таки чередовать употребление круп, так как разнообразие очень важно в классической диетологии.

В случае наличия лишнего веса кашу стоит заменить на какую-нибудь альтернативу. Для завтрака может подойти омлет с овощами или творог.

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