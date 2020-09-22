В Репино появились новые улицы

В поселке Репино в Курортном районе Петербурга дали наименования безымянным проездам.

Об этом во вторник, 22 сентября, сообщает пресс-служба Смольного. Уточняется, что соответствующее постановление было подписано губернатором Петербурга Александром Беглов.

Так, проезд от Усадебной улицы до Зеленогорского шоссе стал Гулинской улицей. Название улице дали по даче купца 1-й гильдии Павла Григорьевича Гулина.

Расположенный на возвышенности участок дороги от Нагорной улицы до Ридингерской улицы стал Нагорным переулком. Кроме того, улица, проходящая по территории бывшего имения генерал-майора Николая Александровича Ридингера, получила название Ридингерской. В Репино появилась Усадебная улица.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге прокуратура потребовала освободить земельный участок от нелегальной свалки в Репино.