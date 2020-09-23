Уроки дома: как правильно организовать рабочее место для школьника — инструкция Gazeta.SPb.ru

Gazeta.SPb.ru рассказывает, каким должно быть домашнее рабочее место школьника, чтобы он оставался здоровым и не отвлекался от уроков.

Уроки любят тишину. Сложно сосредоточиться, когда рядом кто-то разговаривает или шумит. Поэтому логично предположить, что для занятий, да и в целом, ребенку нужна собственная комната. А если ее нет, отдельное рабочее пространство. Лучше, чтобы оно находилось подальше от кухни, телевизора и прочей домашней суеты.

Врачи сходятся во мнении: не важно, какую вы купите мебель, главное, чтобы она была удобной. Лучше, когда стол и стул можно легко отрегулировать по высоте. Тогда они не будут «велики» для ребенка. К тому же это позволит избежать лишних трат, когда школьник вырастет.

Сиденье обязательно должно быть со спинкой. Можно даже приобрести специальную анатомическую модель. При этом ноги ребенка должны доставать до пола, а не висеть в воздухе. А если школьник очень подвижный, то лучше не брать кресла и стулья на колесиках или те, которые крутятся.

Расставляя мебель, стоит помнить, что ребенок должен легко дотягиваться по полок с книгами — их лучше повесить на расстоянии вытянутой руки. Если это ящики или секции, то выбирать следует те, что подходят под формат учебников — они, отметим, сейчас бывают довольно большими. Положить их часто некуда, поэтому у книжек и пособий, бывает, мнутся уголки.

А вот о том, где лучше поставить стол, специалисты по интерьеру спорят: одни считают, что ему место у окна, другие полагают, что у стены. Как бы то ни было, ребенку должно хватать освещения. Лучше, конечно, чтобы оно было естественным. Но осенью, как известно, день идет на убыль. Поэтому не помешает хорошая настольная лампа. Ее абажур или плафон в идеале должны быть белого цвета или хотя бы светлых оттенков с лампочкой накаливания (или светодиодной) мощностью 60 Ватт с матовым белым напылением.

Что касается декора, то тут важно правильно выбрать цвет. Оттенки должны быть светлыми, допустим яркий орнамент. Вообще это дело вкуса, конечно. Главное, чтобы от занятий ничего не отвлекало. Тем не менее, считают эксперты, обустраивая рабочее место, в первую очередь нужно посоветоваться с ребенком.