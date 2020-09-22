Среда в Петербурге будет теплой и без дождей

Жителям Северной столицы обещают потепление и отсутствие осадков в среду, 22 сентября. В городе будет до 20 градусов тепла.

Согласно прогнозу специалистов из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», этой ночью температура воздуха в Петербурге опустится до +9…+11 градусов, но уже днем погода разгуляется до +20 градусов.

Западный, юго-западный ветер ночью будет слабым, а днем — умеренным.

Ночью атмосферное давление особо не изменится, а в течение суток будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бабье лето пробудет в Петербурге до конца сентября. На неделе практически не будет дождей, так как циклоны и осадки сконцентрируются преимущественно на Балтике.