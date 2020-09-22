Зарезавшего собственную мать курсанта арестовали в Петербурге

Зарезавшего собственную мать курсанта арестовали в Петербурге
Приговор вынес Красногвардейский районный суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге по решению Красногвардейского районного суда заключен под стражу курсант университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Олег Рубцов. Его обвиняют в убийстве матери.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, 19-летнего Олега Рубцова обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ. Обвинение было предъявлено в понедельник, 21 сентября.

Напомним, 19 сентября Рубцов поссорился с матерью в квартире дома №11 по улице Маршала Тухачевского. Конфликт не удалось решить мирным путем — юноша схватился за нож и не менее 15 раз ударил мать в шею и голову. После этого он скрылся с места происшествия.

Тело погибшей 57-летней женщины нашел ее муж в ванной комнате.

Суд арестовал Рубцова до 20 ноября 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что студента, подозреваемого в убийстве матери, задержали сотрудники Росгвардии.

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