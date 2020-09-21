Студента, подозреваемого в убийстве матери, задержали сотрудники Росгвардии

Злоумышленника передали сотрудникам территориального отдела полиции, которые подтвердили, что это убийца. Фото: Baltphoto

Злоумышленника передали сотрудникам территориального отдела полиции, которые подтвердили, что это убийца. Фото: Baltphoto

В понедельник, 21 сентября, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении убийства.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны заметили на Пискаревском проспекте молодого человека, подозрительно похожего на разыскиваемого преступника. Его приметы стражи порядка знали по ориентировке: вчера на улице Тухачевского студент убил свою мать, затем скрылся с места преступления.

Задержанного передали сотрудникам полиции, которые, в свою очередь, подтвердили личность злоумышленника. Теперь студенту университета морского и речного флота имени адмирала Макарова придется ответить за содеянное по закону.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности страшного происшествия, которое случилось в одном из домов по улице Маршала Тухачевского.