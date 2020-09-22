Утренний туман окутает Ленобласть 23 сентября

В среду, 23 сентября, жителей Ленинградской области ждут туман, потепление и переменная облачность. Водителей просят быть осторожнее ночью и утром.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», грядущей ночью температура воздуха в 47 регионе опустится до +11 градусов, местами может похолодать до +2 градусов. А днем будет довольно тепло — воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Слабый туман накроет Ленинградскую область этой ночью и ранним утром. Жителям региона стоит быть внимательнее на дорогах.

Ночью в области подует слабый юго-западный, южный ветер, а днем он сменится на умеренный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что среда в Петербурге будет теплой и без дождей.