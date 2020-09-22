Этическая комиссия СПбГУ отказала в проверке родителям убитой студентки Ещенко

Санкт-Петербургский государственный университет не удовлетворил запрос родителей Анастасии Ещенко, убитой и расчлененной экс-преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым, в этическую комиссию.

Представители погибшей возмутились тем, что текущим защитником историка-убийцы является его бывший коллега, а именно — преподаватель университета, юрист Александр Торгашев. Родители 24-летней Анастасии считают, что таким образом образовательное учреждение все еще поддерживает связь с преступником, пишет «Мойка78».

В пресс-службе СПбГУ подчеркнули, что больше не имеют никаких отношений с Соколовым — сразу после случившегося его уволили. Тем не менее, университет не нашел ничего предосудительного в том, что их действующий сотрудник принял решение представлять интересы историка в суде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Олег Соколов подал иск о защите чести и достоинства к убитой им Анастасии Ещенко.