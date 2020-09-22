Евгений Миронов впервые вышел в свет с младшим шестилетним сыном

Последнее время маленький Петя стал чаще появляться на фотографиях вместе с папой. Фото: Instagram @emironovofficial

Последнее время маленький Петя стал чаще появляться на фотографиях вместе с папой. Фото: Instagram @emironovofficial

Известный российский актер Евгений Миронов посетил премьеру мультфильма «Белка и Стрелка. Карибская тайна» вместе с пятилетним сыном Петей, который впервые вышел в свет.

О личной жизни 53-летний Евгений Миронов практически не распространяется, поэтому о мальчике известно не много. Актер воспитывает ребенка один, — по неподтвержденной информации, Петю родила суррогатная мать. Сам Миронов никак не комментировал появление мальчика, однако последнее время перестал его скрывать.

Периодически заметить фотографии малыша, похожего на своего именитого папу, можно в Instagram Миронова. Отметим, что на премьеру Миронов пришел не просто так, он озвучил одного из главных персонажей мультика. Вместе с Евгением и Петей светское мероприятие посетили племянники артиста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матери Тарзана стало плохо после признания сына в изменах Наташе Королевой.