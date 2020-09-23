Власти Петербурга хотят увеличить среднюю продолжительность жизни горожан до 78 лет

На данный момент в Петербурге проживет почти 1,3 млн человек старше 60 лет. Фото: pixabay.com

На данный момент в Петербурге проживет почти 1,3 млн человек старше 60 лет. Фото: pixabay.com

Петербургские чиновники и эксперты Министерства здравоохранения РФ обсудили реализацию федерального проекта «Старшее поколение» в Северной столице.

Власти города на Неве заявили, что поставили перед собой задачу за десять лет повысить среднюю продолжительность жизни в Северной столице до 78-летнего возраста. Вице-губернатор Олег Эргашев подчеркнул, что достижение этой цели во многом зависит от врачей-гериатров, занимающихся пожилыми людьми.

Эргашев отметил, что сейчас приоритетными являются профилактика и ранняя диагностика умственных нарушений, а также предупреждение падений и переломов. Основная задача медиков, работающих с пожилыми и стариками — обеспечить автономность и независимость пенсионеров, передают слова вице-губернатора в пресс-службе петербургской администрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Tele2 запустила портал о здоровом образе жизни.