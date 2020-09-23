Морские губки могут помочь в строительстве мостов, небоскребов и космических кораблей

Ученые из Гарварда заявили, что морские губки могут послужить прототипом для создания принципиально новой концепции строительства зданий, мостов и даже ракет.
В своем исследовании специалисты ориентируются на губку вида Euplectella aspergillum, чей скелет значительно прочнее всех существующих на свете построек. В течение двадцати лет эксперты изучали этих животных и убедились, что они являются идеальным прототипом для разработки совершенно новых технологий создания различных конструкций.
Если просто скопировать строение скелета губки Euplectella aspergillum, то прочность каркаса здания или моста повысится на 20%. Этот способ привлекателен не только с технической, но и с практической стороны: для укрепления построек не нужно привлекать дополнительных материалов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученым из Сингапура удалось напечатать на 3D-принтере полноценную еду.