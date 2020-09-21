Сингапурские ученые напечатали на 3D-принтере еду

Сингапурские ученые напечатали на 3D-принтере еду
Возможности 3D-принтера способны значительно изменить качество жизни человека. Фото: pixabay.com

Исследователям из Сингапура удалось напечатать фигурки из сухого молока с помощью 3D-принтера, сохранив все полезные свойства продукта.

Уникальная разработка на базе лазерного спекания и экструзии горячего расплава позволяет создавать еду комнатной температуры. При таких условиях продукты не теряют своих полезных свойств. Таким образом, открытый сингапурскими учеными метод может стать прорывным для производства продуктов в соответствии с индивидуальными потребностями каждого человека.

Добиться такого эффекта специалисты смогли, смешав в необходимой пропорции сухое молоко и воду, а чтобы сохранить естественную температуру ингредиентов, использовали при печатании не горячий расплавленный материал, а остуженный.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о возможной причине возникновения мигрени.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
3d-принтер сингапур ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сингапурские ученые напечатали на 3D-принтере еду
Кинокритик Антон Долин заявил, что покидает шоу «Вечерний Ургант»
На Ленобласть надвигается штормовой ветер
Больше половины жителей Петербурга не верят во вторую волну коронавируса
Студента, подозреваемого в убийстве матери, задержали сотрудники Росгвардии
Фанатскому движению «Зенита» исполнилось 40 лет
Росгвардейцы за сутки задержали в разных районах Петербурга двоих ...
В двух районах Петербурга с 22 сентября ограничат движение