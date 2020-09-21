Сингапурские ученые напечатали на 3D-принтере еду

Исследователям из Сингапура удалось напечатать фигурки из сухого молока с помощью 3D-принтера, сохранив все полезные свойства продукта.

Уникальная разработка на базе лазерного спекания и экструзии горячего расплава позволяет создавать еду комнатной температуры. При таких условиях продукты не теряют своих полезных свойств. Таким образом, открытый сингапурскими учеными метод может стать прорывным для производства продуктов в соответствии с индивидуальными потребностями каждого человека.

Добиться такого эффекта специалисты смогли, смешав в необходимой пропорции сухое молоко и воду, а чтобы сохранить естественную температуру ингредиентов, использовали при печатании не горячий расплавленный материал, а остуженный.

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