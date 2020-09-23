В Петербурге наступает «бабье лето»

Воздух может прогреться до плюс 20 градусов, а вот осадков не ожидается.

В Санкт-Петербург сегодня, 23 сентября, придет «бабье лето». Об этом рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус. Он отмечает, что периферия антициклона продолжает влиять на метеорологические условия в городе. В эту среду температура воздуха прогреется до 20 градусов, облака поредеют, вероятность дождей будет минимальная. Ветер, гуляющий по улицам, разгонится до 8 метров в секунду.

В Ленинградской области также ожидается теплый день – кое-где столбик термометра поднимется до плюс 21 градуса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бабье лето пробудет в Петербурге до конца сентября. На неделе практически не будет дождей, так как циклоны и осадки сконцентрируются преимущественно на Балтике.