Стратегия до 2035 года и День работника скорой помощи: что обсудят депутаты ЗакСа

Стратегия до 2035 года и День работника скорой помощи: что обсудят депутаты ЗакСа
Председатель ЗС СПб Вячеслав Макаров. Фото: пресс-служба ЗС СПб

В Петербурге стартовало заседание в Законодательном Собрании. Планируется, что депутаты в среду, 23 сентября, обсудят порядка десяти инициатив.

Заседание традиционно проходит в Мариинском дворце. В повестке – десять законодательных инициатив, некоторые из них будут представлены впервые.

Так, депутаты предлагают сделать День работника скорой медицинской помощи официальным праздником. До этого профессиональный праздник отмечался 28 апреля неофициально. Дата выбрана была неслучайно — в этот день в 1898 году в Москве появились первые в России организованные станции скорой медицинской помощи и экипажи для перевозки пациентов.

В планах депутатов также — обсудить изменения в Стратегию социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что выборы в ЗакС могут пройти в марте.

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