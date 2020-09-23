День работника скорой помощи в Петербурге станет официальным праздником

В Петербурге День работника скорой медицинской помощи может получить статус официального праздника.

Такую инициативу в первом чтении представили на заседании в Законодательном Собрании Петербурга в среду, 23 сентября.

Уточняется, что до этого День работника скорой помощи праздновали 28 апреля неофициально. Впрочем, дата профессионального праздника выбрана была не просто так — в этот день в 1898 году в Москве появились первые в России организованные станции скорой медицинской помощи и экипажи для перевозки пациентов.

Официально статус праздника уже закрепило правительство Российской Федерации. Теперь петербургские депутаты предлагают включить День работника скорой медицинской помощи в перечень международных, общепризнанных и общероссийских праздников. Такие события каждый год финансируются за счет бюджета Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.