В России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил письмо в адрес Минздрава с просьбой рассмотреть возможное изменение времени продажи алкоголя в Новый год.

В официальном обращении Хамзаев предлагает разрешить продажу горячительных напитков в Новый год с 14:00 до 18:00. По его словам, подобная инициатива поможет оградить граждан России от чрезмерных возлияний в праздники и защитит от возможных отравлений. Также, Хамзаев отметил и факт увеличения преступности на фоне злоупотребления алкоголем в период новогодних праздников. Об этом сообщает RT.

Отдельно в письме говорится и о увеличении числа смертей в данный период. В России в длинные зимние праздники количество летальных исходов увеличивается в два раза. Разрешить подобную серьезную проблему может ограничение продажи алкогольных напитков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга хочет закрыть алкогольные сайты.