Круглосуточно и онлайн: прокуратура Петербурга хочет закрыть алкогольные сайты

В Петербурге прокуратура потребовала закрыть доступ к семи сайтам, которые дистанционно продавали алкоголь. Торговали им круглосуточно.
Как сообщает пресс-служба ведомства, проверку провела прокуратура Красногвардейского района.
Правоохранители установили, что на семи сайтах круглосуточно торговали алкоголем. Доступ к интернет-ресурсам ограничен не был.
Уточняется, что дистанционная продажа алкоголя запрещена законом.
Прокуратура обратилась в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге на скамье подсудимых окажется местный житель, который похитил в магазине элитный алкоголь. По данным следствия, обвиняемый похитил из магазина бутылку коньяка объемом 0,7 л стоимостью более 8 тыс. рублей, спрятав ее под футболку. В этот же день, он подарил коньяк малознакомому мужчине,