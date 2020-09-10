Круглосуточно и онлайн: прокуратура Петербурга хочет закрыть алкогольные сайты

Круглосуточно и онлайн: прокуратура Петербурга хочет закрыть алкогольные сайты
Прокуратура заблокировала сайты по продаже алкоголя. Фото: Pixabay

В Петербурге прокуратура потребовала закрыть доступ к семи сайтам, которые дистанционно продавали алкоголь. Торговали им круглосуточно.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверку провела прокуратура Красногвардейского района.

Правоохранители установили, что на семи сайтах круглосуточно торговали алкоголем. Доступ к интернет-ресурсам ограничен не был.

Уточняется, что дистанционная продажа алкоголя запрещена законом.

Прокуратура обратилась в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге на скамье подсудимых окажется местный житель, который похитил в магазине элитный алкоголь. По данным следствия, обвиняемый похитил из магазина бутылку коньяка объемом 0,7 л стоимостью более 8 тыс. рублей, спрятав ее под футболку. В этот же день, он подарил коньяк малознакомому мужчине,

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