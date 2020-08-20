Похитивший в магазине элитный алкоголь петербуржец окажется перед судом

Уголовное дело направлено прокуратурой в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Уголовное дело направлено прокуратурой в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении петербуржца. Он похитил коллекционный алкоголь, а после расплатился им за проезд.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. По данным следствия, обвиняемый похитил из магазина бутылку коньяка объемом 0,7 л стоимостью более 8 тыс. рублей, спрятав ее под футболку. В этот же день, он подарил коньяк малознакомому мужчине, который подвез его до дома.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Материалы дела направлены в Петроградский районный суд.

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