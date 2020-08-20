Похитивший в магазине элитный алкоголь петербуржец окажется перед судом

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении петербуржца. Он похитил коллекционный алкоголь, а после расплатился им за проезд.
Об этом стало известно сегодня, 20 августа. По данным следствия, обвиняемый похитил из магазина бутылку коньяка объемом 0,7 л стоимостью более 8 тыс. рублей, спрятав ее под футболку. В этот же день, он подарил коньяк малознакомому мужчине, который подвез его до дома.
Как сообщили на сайте прокуратуры города, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Материалы дела направлены в Петроградский районный суд.
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