В Петербурге осудили мошенников, отбиравших квартиры у ветеранов

Смольнинский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирами ветеранов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Смольнинский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирами ветеранов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге Смольнинский районный суд приговорил шестерых человек к лишению свободы сроком от полутора до трех с лишним лет. Их признали виновными в мошенничестве.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, судом установлено, что осужденные в течение трех лет незаконным путем отобрали восемь квартир у ветеранов войны труда, жителей блокадного Ленинграда. Общая стоимость этих квартир оценивается в более 30 млн рублей.

При этом мошенники рассказывали пожилым хозяевам квартир о необходимости передачи недвижимости им, которые якобы действуют от имени госорганов. В обмен на квартиру ветеранам обещали предоставление возможности пожизненного проживания в «Доме ветеранов войны и труда №1».

В итоге двое были приговорены к 3 годам и 3 месяцам и 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Еще четверо приговорены к от 1,5 до 2 лет и 1 месяца условно с испытательным сроком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «банковские мошенники» дважды обманули пенсионерку, списав с ее счета более миллиона рублей.