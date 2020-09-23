Петербуржцы заметили зацветшую осенью сирень

Растения перепутали осень и весну из-за бабьего лета.

В Санкт-Петербурге клонится к концу сентябрь, но природа не перестает удивлять горожан. Так, одна из жительниц Приморского района рассказала, что увидела зацветшую среди осени сирень. Она также обратила внимание на набухшие почки других растений – например, рябины. Об этом сообщается в посте в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Грибы и Грибники СПб».

Подписчица отметила, что как будто вот-вот наступит вербное воскресенье, а не зима.

«Конец сентября. А в Приморском районе Санкт-Петербурга — весна! На деревьях набухают почки, вылезают погреться пушистые «котики» (как будто скоро вербное воскресенье!), а сирень и вовсе расцвела»,

— написала девушка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге наступает «бабье лето». Воздух может прогреться до плюс 20 градусов, а вот осадков не ожидается.