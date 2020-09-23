Неизвестный разбил окна в храме в Левашово и скрылся

В Петербурге могут возбудить уголовное дело после нападения на храм в Выборгском районе. Там выбили окна.

Об этом в среду, 23 сентября, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что инцидент произошел накануне.

В полицию заявили, что в храме на Горском шоссе неизвестные разбили окна, а затем похитили имущество.

На месте правоохранители выяснили, что похищено ничего не было.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в храме в Ленобласти нашли останки связанного человека.