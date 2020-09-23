В Петербурге оказали помощь девочке, пострадавшей после жесткого приземления самолета

В Петербурге оказали помощь девочке, пострадавшей после жесткого приземления самолета
На улице во время эвакуации было -25 градусов. Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Подросток получила обморожение обеих кистей рук 2 степени.

Один из пассажиров самолета, у которого пострадала дочь при жёсткой посадке самолета Москва-Усинск, обратился за помощью к петербургским сотрудникам правоохранительных органов. Он заявил, что у подростка после инцидента диагностировали обморожение обеих кистей рук 2 степени и девочка нуждается в квалифицированной медицинской помощи.

В результате пострадавшую приняли в Городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса. Врач осмотрел подростка и дал рекомендации по дальнейшему лечению. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Напоминаем, что все случилось 9 февраля. После неудачного приземления самолета, пассажиров эвакуировали – тогда на улице было минус 25 градусов. Девочке и ее семье пришлось какое-то время находиться на холоде, что и стало причиной обморожения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число погибших при жесткой посадке самолета в Индии выросло до 20.

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