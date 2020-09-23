В Петербурге скорректируют стратегию развития до 2035 года ради туристов и физкультуры

Законодательное Собрание. Фото: ЗакС
Законодательное Собрание. Фото: ЗакС

В Петербурге рассматривают изменения в закон о Стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Его приведут в соответствие с федеральной стратегии.

Проект закона, который представили на заседании ЗакСа в среду, 23 сентября, предусматривает уточнение некоторых задач. Они касаются развития сферы туризма по части предложения на рынке медицинских туруслуг, повышения уровня физической культуры населения, развитие сегментов экономики с высокой добавленной стоимостью и других.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургские депутаты поддержали коллективный запрос губернатору Северной столицы Александру Беглову с просьбой остановить строительство ЖК Meltzer Hall на набережной Карповки. Парламентарии считают, что он испортит облик Петроградской стороны и может навредить объектам культурного наследия.

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