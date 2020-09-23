Навального выписали из «Шарите»: ему больше не нужна неотложная помощь

Состояние блогера улучшается, врачи допускают, что он может полностью выздороветь.
Оппозиционный блогер Алексей Навальный сегодня, 23 сентября, покинул немецкую клинику «Шарите». Врачи считают, что сделали все возможное и больше пациенту не нужна неотложная помощь. Об этом пишет РИА Новости.
В медицинском учреждении рассказали, что состояние Навального улучшается и есть вероятность, что совсем скоро он полностью выздоровеет. Всего блогер провел в клинике 32 дня, из них 24 он находился в реанимации.
Напоминаем, что сам оппозиционер также не раз писал, что постепенно восстанавливается. Раньше он жаловался на то, что не помнит многих людей и не может говорить.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что раскрыты подробности разговора Путина и Макрона о Навальном. Главы двух государств оказались не согласны друг с другом.