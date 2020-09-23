Навального выписали из «Шарите»: ему больше не нужна неотложная помощь

Навального выписали из &#171;Шарите&#187;: ему больше не нужна неотложная помощь
Алексей Навальный с семьей. Фото: instagram.com/navalny

Состояние блогера улучшается, врачи допускают, что он может полностью выздороветь.

Оппозиционный блогер Алексей Навальный сегодня, 23 сентября, покинул немецкую клинику «Шарите». Врачи считают, что сделали все возможное и больше пациенту не нужна неотложная помощь. Об этом пишет РИА Новости.

В медицинском учреждении рассказали, что состояние Навального улучшается и есть вероятность, что совсем скоро он полностью выздоровеет. Всего блогер провел в клинике 32 дня, из них 24 он находился в реанимации.

Напоминаем, что сам оппозиционер также не раз писал, что постепенно восстанавливается. Раньше он жаловался на то, что не помнит многих людей и не может говорить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что раскрыты подробности разговора Путина и Макрона о Навальном. Главы двух государств оказались не согласны друг с другом.

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