В Петербурге 65 заболевших COVID-19 работников скорой не получили выплаты

В Петербурге 65 заболевших COVID-19 работников скорой не получили выплаты
В Петербурге депутаты призывают решить вопрос с выплатами сотрудникам скорой. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге вопрос об утверждении официального праздника Дня работника скорой помощи вызвал оживленную дискуссию в ЗакСе. Депутаты призвали для начала разобраться с «коронавирусными» выплатами медикам.

Инициативу об установлении праздничной даты представили на заседании ЗакСа в среду, 23 сентября. Отметим, что День работника скорой помощи праздновали 28 апреля неофициально. Изменения в закон позволят выделять на праздник деньги из бюджета Петербурга.

Некоторые парламентарии, впрочем, указали на то, что для начала необходимо разобраться с выплатами медикам. Как отметили парламентарии, по их данным, компенсации в Петербурге не получили 65 работников скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге создадут комиссию для решения споров по «коронавирусным» выплатам медикам.

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В Петербурге 65 заболевших COVID-19 работников скорой не получили выплаты