В Петербурге свободными остались 20% «ковидных» коек

В Петербурге меньше тысячи свободных коек для больных коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге меньше тысячи свободных коек для больных коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге в настоящее время работает больше четырех тысяч коек для больных новой коронавирусной инфекцией. Пока свободно меньше тысячи.

Об этом в среду, 23 сентября, сообщил комитет по здравоохранению Петербурга.

Там уточнили, что для взрослых и детей развернули 4 076 коек. Из них сейчас свободно 849 мест – более 0%.

Уточняется, что за последние сутки пансионат «Заря» в Репино принял 26 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Всего в инфекционные стационары за последние сутки попали 299 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что со вторника, 22 сентября, временный инфекционный госпиталь, который развернули в пансионате «Заря», вновь начал прием пациентов с коронавирусом. Отмечалось, что работу госпиталя возобновили после того, как коечный фонд в Петербурге для «ковидных» пациентов сократился до 6%.