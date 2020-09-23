Стало известно, кто будет руководить сносом незаконных ларьков в Петербурге

В Петербурге назначен новый директор Центра повышения эффективности использования государственного имущества. Ведомство, в том числе занимается сносом незаконных ларьков и других построек.

О назначении gazeta.spb.ru сообщили в Комитете по контролю за имуществом в Петербурге. Там уточнили, что директором центра стал Вадим Лопатников.

Отметим, что Вадим Лопатников в конце 1990-х был избран депутатом муниципального совета МО №29. В 2002-м году он стал депутатом ЗакСа Санкт-Петербурга третьего созыва. Он занимает место руководителя фракции «Единой России» в ЗакСе, является членом Морского совета при правительстве Петербурга, а также вице-президентом Санкт-Петербургской федерации волейбола.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на Пулковском шоссе снесли 3,5 тысячи квадратных метров гаражей. Там планируют построить школу.