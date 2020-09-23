Петербуржцы пожаловались на плиточные «ковры» в Центральном районе

Жители Центрального района Петербурга пожаловались на покрытие пешеходных дорожек. Горожане отмечают, что их качество оставляет желать лучшего.

Плиточные «ковры» местные жители заметили перед некоторыми организациями и домами. Фотографиями образовавшихся ям поделились в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «Вконтакте».

Как сообщила Neva.today, одни считают, что большинство из дорожных покрытий создавали самовольно. Другие же рассказали, что в плохом состоянии и «официальные» дорожки.

«Если говорить про 7-ую Советскую улицу рядом с Турецким консульством, то там очень хорошо видно, что ремонтировать надо», — написал пользователь.

Некоторые пользователи отметили в комментариях под записью, что им не мешает плитка и по ней даже приятнее ходить.

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